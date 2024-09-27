Финляндия разместит ключевую базу НАТО менее чем в 200 км от своей восточной границы с РФ, что, по словам Хельсинки, должно «послужить сигналом» для Москвы. Об этом заявило в пятницу финское Минобороны.

Финляндия, имеющая общую границу с Россией протяженностью 1340 км, стала членом НАТО в прошлом году, оставив в прошлом десятилетия нейтралитета после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Министр обороны Антти Хакканен заявил, что новая штаб-квартира сухопутного командования НАТО в Северной Европе будет находиться в городе Миккели, расположенном на юго-востоке Финляндии.

«Финляндия дает понять России, что мы являемся полноправным членом НАТО и что НАТО играет очень важную роль в обороне Финляндии», - сказал Хакканен на пресс-конференции.

На месте будущей базы уже расположено армейское командование финских сил обороны.

«Объединив места дислокации, мы добьемся наилучшей синергии между управлением национальной обороной и управлением обороной НАТО», - сказал Хакканен.

Многокорпусное командование сухопутного компонента военного альянса будет действовать под началом командования НАТО в Норфолке (США), которое контролирует Атлантический и Арктический регионы.

По словам Хакканена, в штаб-квартире будет работать несколько десятков человек из разных стран НАТО.

В июне министры обороны стран НАТО дали добро на размещение в Финляндии многокорпусного командования сухопутных войск, а также передовых сухопутных сил.