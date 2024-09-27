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Взрыв в Дагестане: 10 погибших
В Махачкале произошел мощный взрыв на автомобильной заправке. Количество жертв растет, среди них есть дети
Взрыв в Дагестане: 10 погибших
Спасатели работают на месте взрыва в Махачкале / Фото: МЧС РФ / Others
27 сентября 2024 г.

В пятницу на автозаправке в Дагестане прогремел взрыв, в результате которого погибли 10 человек, в том числе двое детей, еще 19 получили ранения. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ.

«Здание станции разрушено. Горит техническое помещение и столовая на площади 500 квадратных метров», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Причины возгорания не называются.

На месте происшествия к югу от столицы Дагестана Махачкалы работают около 120 спасателей, добавили в ведомстве.

Подобные происшествия нередки в северокавказской республике России, где их причиной часто становятся нарушения стандартов безопасности или устаревшая инфарструктура.

В августе 2023 года в результате взрыва и пожара на АЗС в пригороде Махачкалы погибли 37 человек и 119 получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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