ООН в пятницу выразила «большую тревогу» в связи с развитием событий в ливанском Бейруте после последней израильской бомбардировки, которая, по словам израильских военных, была нацелена на лидера «Хезболлы» Сайеда Хасана Насраллу.

«Мы с большой тревогой наблюдаем за развитием событий в Бейруте», - заявил журналистам на пресс-конференции официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик после того, как в пятницу вечером израильская армия нанесла беспрецедентно мощный авиаудар по южным районам Бейрута.

Он выразил глубокую обеспокоенность ООН «резкой эскалацией боевых действий за «голубой линией» и ударами по Ливану».

Подчеркнув, что последние события подвергают риску как ливанское, так и израильское гражданское население, Дюжаррик заявил, что они также угрожают региональной безопасности и стабильности.

«Я могу сказать вам, что наша миротворческая миссия здесь, более известная как Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ), продолжает активно взаимодействовать со сторонами, чтобы помочь деэскалации напряженности вдоль «голубой линии» и избежать дальнейших недоразумений», - добавил он.

Дюжаррик подтвердил, что ООН поддерживает дипломатические усилия, направленные на прекращение насилия, восстановление стабильности и предотвращение гуманитарных кризисов в регионе.

Он также повторил призывы к немедленной деэскалации, возвращению к режиму прекращения боевых действий и призвал к полному выполнению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.

Резолюция Совета Безопасности ООН 1701, принятая 11 августа 2006 года, призывает к полному прекращению боевых действий между Ливаном и Израилем и устанавливает зону, свободную от вооруженного персонала и оружия, за исключением ливанской армии и сил ВСООНЛ, между «голубой линией» (границей между Ливаном и Израилем) и рекой Литани на юге Ливана.

«Несмотря на крайне сложную ситуацию, миротворческие миссии, военные и гражданские миротворцы, остаются приверженными своей миссии и продолжают адаптироваться, чтобы выполнять мандат миссии в условиях крайне враждебной ситуации», - добавил он.

Израиль наносит удары по Ливану с утра понедельника, в результате чего погибли более 700 человек и около 2200 получили ранения, согласно данным, опубликованным Министерством здравоохранения Ливана.

«Хезболла» и Израиль ведут трансграничные бои с начала израильской войны в Газе, в которой с прошлого октября погибло более 41 500 человек.