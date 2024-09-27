Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш выступил с жесткой критикой в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после его выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

В своем заявлении в социальных сетях Куртулмуш назвал выступление Нетаньяху «фальшивым шоу» и обвинил израильского лидера в военных преступлениях. Он подчеркнул, что позволять подозреваемому в геноциде выступать с трибуны ООН - это проблема всего человечества.

«Попытки Нетаньяху, убившего десятки тысяч мирных жителей, не щадя женщин и детей, скрыть свои преступления с помощью клеветы и заявлений, пытающихся убить правду, являются жалкой тщетной попыткой», — заявил Куртулмуш.

Особое возмущение турецкого политика вызвала карта, представленная Нетаньяху, на которой Западный берег и сектор Газа были показаны как часть Израиля. Куртулмуш назвал это «беззаконием и наглостью», напомнив, что эти территории признаны 150 государствами как часть Палестины.

«Военные преступники, возлагающие надежды на эти фальшивые шоу, непременно понесут заслуженное наказание и будут выброшены на свалку истории вместе со своими поддельными картами», — подчеркнул спикер турецкого парламента.

В заключение Куртулмуш заверил, что Турция продолжит поддерживать Палестину «вместе с людьми, обладающими справедливостью и совестью, пока Палестина не станет полностью свободной».

Критика Куртулмуша прозвучала на фоне обострения ситуации в регионе. По данным Министерства здравоохранения Ливана, с начала недели в результате израильских бомбардировок погибло более 700 человек и около 2200 получили ранения. Общее число погибших в Ливане с октября прошлого года достигло 1540 человек.

В секторе Газа, по последним данным, с начала конфликта погибло более 41 500 человек, преимущественно женщин и детей. На фоне растущего числа жертв Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН.