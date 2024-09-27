Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН с резким заявлением о ситуации на Ближнем Востоке, предупредив о возможности масштабного конфликта.

«Ближний Восток сегодня вновь находится на грани большой войны, которую кое-кто очень и очень хочет», — заявил Лавров, подчеркнув необходимость остановить спираль насилия.

Глава российского МИД осудил атаки Израиля на Ливан и обратился к США с призывом прекратить поддержку Израиля. «Без вашей всесторонней поддержки Израиля конфликт может быть прекращен быстро и эффективно», — заявил дипломат.

Лавров напомнил о роли Совбеза ООН и призвал его членов «поставить интересы народов Палестины и Израиля выше узкокорыстных политических счетов».

На фоне выступления Лаврова ситуация в регионе продолжает обостряться. С начала конфликта в секторе Газа погибло более 41 500 человек, преимущественно женщин и детей.

Обострение конфликта началось после устранения Израилем высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра 30 июля. Ситуация усугубилась после массовой детонации пейджеров и раций, используемых «Хезболлой», что привело к гибели 37 человек и ранению более трех тысяч.

Позднее Израиль начал операцию «Стрелы севера», нанеся удары по более чем двум тысячам целей в Ливане. По данным местного Министерства здравоохранения, с начала недели в Ливане погибло более 700 человек и около 2200 получили ранения.