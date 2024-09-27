На ежегодном координационном совещании министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Нью-Йорке министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с резкой критикой действий Израиля в отношении Палестины.

«Фанатичное правительство Нетаньяху, поощряемое предоставленной ему безнаказанностью, ведет презренную кампанию геноцида против наших палестинских братьев и сестер», — заявил Фидан, подчеркнув расширение израильской агрессии на Западный берег, Восточный Иерусалим и Ливан.

Министр призвал к принятию конкретных мер против Израиля. «Необходимо принять необходимые карательные и принудительные меры против геноцидной политики Израиля, которая полностью пренебрегает международным правом», — заявил дипломат.

Фидан напомнил о введении Турцией полных торговых ограничений в отношении Израиля в мае прошлого года и присоединении к иску ЮАР о геноциде в Международном суде ООН. Он призвал другие страны-члены ОИС присоединиться к этим правовым усилиям.

Особое внимание турецкий министр уделил вопросу признания палестинской государственности, назвав это «важнейшим шагом» на пути к решению о создании двух государств. Он также поздравил Палестину с получением места в Генеральной Ассамблее ООН и призвал к скорейшему предоставлению ей полного членства в организации.

Заявления Фидана отражают последовательную позицию Турции по палестинскому вопросу на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа, где по последним данным погибло более 41,500 палестинцев.