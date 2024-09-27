Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться после серии израильских ударов по Бейруту. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с серьезными обвинениями в адрес Израиля на заседании Совета Безопасности ООН.

«Только сегодня утром израильский режим использовал несколько 5000-фунтовых бункерных бомб, подаренных им Соединенными Штатами, для удара по жилым районам Бейрута», — заявил дипломат.

Израильская сторона заявила, что целью ударов были высокопоставленные командиры «Хезболлы», однако не сумели подтвердить информацию о возможном устранении лидера движения Хасана Насраллы.

На фоне эскалации госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к дипломатическому решению конфликта, но при этом сделал строгое предостережение.

«Любой, кто использует этот момент для нападения на американский персонал, американские интересы в регионе — Соединенные Штаты примут все меры для защиты наших людей», — заявил Блинкен.

Блинкен подчеркнул необходимость не просто прекращения огня, а комплексного решения, которое позволило бы жителям приграничных районов Ливана и Израиля вернуться в свои дома.

Тем временем, по данным Министерства здравоохранения Ливана, число жертв израильского удара по южному пригороду Бейрута возросло до 6 человек, 91 получил ранения.