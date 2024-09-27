ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Иран обвиняет США
Иран обвинил США в предоставлении тяжелых авиабомб Израилю для ударов по Бейруту. Тем временем США предостерегли «любого» от нападений на американские силы в регионе
Иран обвиняет США
Аббас Аракчи / Фото: Reuters / Others
27 сентября 2024 г.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться после серии израильских ударов по Бейруту. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с серьезными обвинениями в адрес Израиля на заседании Совета Безопасности ООН.

«Только сегодня утром израильский режим использовал несколько 5000-фунтовых бункерных бомб, подаренных им Соединенными Штатами, для удара по жилым районам Бейрута», — заявил дипломат.

Израильская сторона заявила, что целью ударов были высокопоставленные командиры «Хезболлы», однако не сумели подтвердить информацию о возможном устранении лидера движения Хасана Насраллы.

На фоне эскалации госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к дипломатическому решению конфликта, но при этом сделал строгое предостережение.

«Любой, кто использует этот момент для нападения на американский персонал, американские интересы в регионе — Соединенные Штаты примут все меры для защиты наших людей», — заявил Блинкен.

Блинкен подчеркнул необходимость не просто прекращения огня, а комплексного решения, которое позволило бы жителям приграничных районов Ливана и Израиля вернуться в свои дома.

Тем временем, по данным Министерства здравоохранения Ливана, число жертв израильского удара по южному пригороду Бейрута возросло до 6 человек, 91 получил ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us