На встрече в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Китая Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен обменялись резкими заявлениями по поводу роли Китая в конфликте между Россией и Украиной.

Блинкен выразил обеспокоенность поддержкой Китаем российской военно-промышленной базы. По его словам, это продлевает конфликт, и тем самым заявления Пекина о мире «не имеют под собой никаких оснований». Госсекретарь США привел данные, согласно которым почти 70% станков и 90% импортируемой Россией микроэлектроники поступают из Китая и Гонконга.

«Поэтому когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, хочет видеть прекращение конфликта, а с другой стороны, позволяет своим компаниям совершать действия, фактически помогающие пути продолжать агрессию, — это не соответствует действительности», — добавил Блинкен.

Ван И подчеркнул, что позиция Пекина по военному конфликту «открыта и честна», и призвал США прекратить обвинения в адрес Китая. Дипломат подчеркнул стремление Китая к мирному урегулированию конфликта. «Соединенные Штаты должны прекратить лгать и подбрасывать доказательства против Китая, налагать санкции без разбора и использовать его для создания и поощрения конфронтации между разными лагерями», — заявил китайский дипломат.

Помимо украинского вопроса, дипломаты обсудили ситуацию в Южно-Китайском море, улучшение военной коммуникации между странами, борьбу с наркотрафиком и риски, связанные с искусственным интеллектом.

Во время обсуждения тайваньского вопроса министр иностранных дел Китая выдвинул ряд требований к США. Он призвал Вашингтон придерживаться политики «одного Китая», соблюдать ранее достигнутые дипломатические соглашения и прекратить поставки оружия Тайваню. Китайский дипломат также настаивал на том, чтобы США открыто выступили против идеи независимости Тайваня и поддержали мирное воссоединение острова с материковым Китаем.

Глава МИД КНР особо подчеркнул, что стремление Тайваня к независимости противоречит цели установления мира в Тайваньском проливе.