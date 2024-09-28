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В России назвали условие применения ядерного оружия
Глава думского комитета по обороне прокомментировал возможность применения ядерного оружия в ответ на удары западными ракетами по России
В России назвали условие применения ядерного оружия
Российский межконтинентальный ракетный комплекс «Ярс» на параде Победы на Красной площади в Москве / Фото: Reuters / Others
28 сентября 2024 г.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что снятие ограничений для Украины на удары по территории России западными дальнобойными ракетами может стать основанием для применения ядерного оружия. «Принимать решение будет верховный главнокомандующий», — заявил он.

Это заявление прозвучало на фоне недавнего предложения президента Владимира Путина внести изменения в ядерную доктрину России. Согласно предложенным изменениям, агрессия со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как совместное нападение на страну.

Кремль охарактеризовал эти предложения как предупреждение другим странам в случае их участия в нападении на Россию различными средствами, «причем необязательно ядерными».

Предложения Путина получили негативный отклик среди западных стран. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал эти планы «безответственными» и «несвоевременными», а генсек НАТО Йенс Столтенберг охарактеризовал их как попытку запугать Украину и альянс. Министр обороны Германии Борис Писториус, однако, предложил не придавать этим заявлениям большого значения.

Обсуждение изменений в ядерной доктрине происходит на фоне продолжающихся на Западе дискуссий о возможности разрешить Украине наносить удары вглубь территории России поставляемым ей оружием. Путин ранее заявлял, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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