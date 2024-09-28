Израиль за ночь нанес по Бейруту более 20 авиаударов

Израильские военные самолеты всю прошедшую ночь били по жилым кварталам южных пригородов Бейрута. Сообщается, что было нанесено более 20 ударов. Эта атака последовала за мощным ударом в пятницу, который, как предполагается, был нацелен на лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу. По данным источников Reuters, он жив. После начала авиаударов тысячи ливанцев, спасаясь от бомб, покинули свои дома и собрались в центре Бейрута и прибрежных районах. #авиаудары #ливан #бейрут #израиль #хезболла #насралла #эвакуация #trtнарусском