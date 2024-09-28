28 сентября российские силы совершили двойной удар по больнице в городе Сумы, применив беспилотные летательные аппараты типа «Шахед». Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о погибших и раненых в результате атаки.

«Одиннадцать человек ранены, из больницы эвакуированы 113 пациентов. Продолжается спасательная операция. Ликвидируем последствия, спасаем жизни. Делаем максимум, чтобы предоставить нашим людям необходимую помощь», — заявил украинский президент.

По данным Сумской областной военной администрации (ОВА), первый удар был нанесен около 07:35. На момент атаки в больнице находились 86 пациентов, из них 15 маломобильных, и 38 сотрудников. В результате первого удара погиб один человек и 10 получили ранения.

Во время эвакуации пострадавших и оказания помощи спасателями и полицейскими, около 08:25, российские силы нанесли повторный удар. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что второй удар пришелся на момент эвакуации больных.

Воздушные силы Украины также сообщили, что помимо атаки беспилотниками, россияне сбросили на Сумскую область корректируемые авиационные бомбы (КАБ).

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.