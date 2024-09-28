Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи срочно перемещен в защищенное местоположение с усиленными мерами безопасности. Об этом сообщили Reuters два региональных чиновника, проинформированных Тегераном. Решение принято на фоне резкой эскалации напряженности в регионе после заявления Израиля об убийстве лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Иран находится в постоянном контакте с «Хезболлой» и другими прокси-группами, пытаясь определить дальнейшие шаги Израиля. Комитет национальной безопасности иранского парламента провел экстренное заседание, требуя «решительного ответа на преступления сионистского режима».

Серия убийств высокопоставленных лиц региональных движений продолжается с начала года. В январе 2024 года в Бейруте был убит зампред Политбюро ХАМАС Салех Аль-Арури. 30 июля Израиль устранил командира «Хезболлы» Фуада Шукра. 31 июля в Тегеране произошло убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. 20 сентября в Бейруте устранены командир спецопераций «Хезболлы» Ибрагим Акиль и командиры элитного подразделения «Радван».

Ситуация усугубилась массовой детонацией средств связи «Хезболлы», что привело к гибели 37 человек и ранению более трех тысяч. Позже Израиль начал операцию «Стрелы севера», нанеся удары по более чем 2000 целей в Ливане. Эскалация привела к массовому перемещению населения - около 100 000 человек в Ливане покинули свои дома за неделю.

По данным ливанского Министерства здравоохранения, лишь с начала недели в стране погибло более 700 человек и около 2200 получили ранения. Общее число погибших в Ливане с октября прошлого года превысило 1540 человек.

Не прекращается и резня в Газе: из-за израильского вторжения в палестинский эксклав погибло более 41 500 человек, преимущественно женщин и детей.