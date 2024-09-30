Постпред Конго: наш народ страдает от политики двойных стандартов

«Кровавые минералы», добываемые в Конго и используемые в западных технологиях, приносят страдания народу. А страна в отличии от Украины не получает никакой помощи извне. Об этом в интервью TRT World рассказал постоянный представитель Демократической Республики Конго в ООН Зенон Муконго Нгай. По его словам, народ его страны страдает от политики двойных стандартов. Гуманитарный кризис в ДРК считается одним из самых игнорируемых в мире. По данным ООН, более 7 миллионов мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома, чтобы выжить в условиях хаоса, охватившего множество регионов страны. А в лагерях беженцев, больницах и школах происходят массовые убийства и взрывы. #trtнарусском #конго #минералы #кризис #двойныестандарты #запад #хаос #дрк