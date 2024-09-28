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Армения и Палестина установили дипломатические отношения
Армения и Палестина официально установили дипломатические отношения, подписав коммюнике на встрече в Нью-Йорке
Армения и Палестина установили дипломатические отношения
Фото: МИД Армении / Others
28 сентября 2024 г.

Армения и Палестина подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении. Документ был подписан 27 сентября в Нью-Йорке на встрече министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и премьер-министра Палестины Мухаммеда Мустафы.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, подчеркнув важность международного сотрудничества для решения гуманитарных проблем.

Напомним, что в июне 2024 года Армения официально признала государство Палестина. Армянское внешнеполитическое ведомство тогда отметило, что катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа и продолжающийся военный конфликт требуют международного внимания.

Армения выразила поддержку призывам к немедленному прекращению огня и осудила нападения на гражданские объекты, насилие в отношении гражданских лиц, а также захват заложников.

Армения также присоединилась к ряду резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, призывающих к немедленному прекращению огня в секторе Газа и решению гуманитарного кризиса.

Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня, Израиль продолжает жестокую военную операцию в Газе.

Согласно данным местных властей, за это время погибли почти 41 600 человек, в основном женщины и дети, и более 96 200 получили ранения. Практически все население сектора Газа было вынуждено покинуть свои дома, столкнувшись с блокадой, вызвавшей острую нехватку продовольствия, чистой воды и медикаментов.

За свои действия в Газе Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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