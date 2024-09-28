*** 14:35

«Хезболла» подтвердила гибель своего лидера Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара.

*** 14:27

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые выступил с заявлением после сообщений об убийстве лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара. Он призвал мусульман «всеми возможными средствами поддержать народ Ливана и гордую «Хезболлу» и помочь им в противостоянии <...> злобному режиму [Израиля]».

Хаменеи подчеркнул: «Судьбу этого региона определят силы сопротивления, во главе которых стоит «Хезболла». Примечательно, что в своем заявлении он ни разу не упомянул сообщения об убийстве Насраллы.

Он осудил убийство беззащитных мирных жителей в Ливане, заявив, что это демонстрирует «недальновидность и глупую политику лидеров» Израиля.

Верховный лидер Ирана также заявил, что «израильские преступники должны знать, что они слишком малы, чтобы нанести какой-либо значительный ущерб основам «Хезболлы» в Ливане».

По сообщению Reuters, Хаменеи был перемещен в защищенное место вглуби страны с усиленными мерами безопасности после того, как Израиль пообещал «достать» любого, кто «угрожает» государству.

Тем временем Министерство иностранных дел Франции подтвердило смерть Насраллы: «Согласно информации, которой мы располагаем, Хасан Насралла, генеральный секретарь «Хезболлы», действительно мог погибнуть».

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил The Telegraph, что убийство Насраллы планировалось «годами». Он добавил: «Иранцы использовали Ливан и бросили его при первой же возможности. Весь мир видит, что иранцы - бумажный тигр».

«Последнее, что сделал Насралла, — это смотрел выступление премьер-министра Израиля в ООН по телевизору. Он был уверен, что знает израильтян, но не понимал, что грядет», — сказал источник.

В субботу был нанесен новый израильский удар по зданию в южном пригороде Бейрута — Дахии, оплоте «Хезболлы». Это произошло после интенсивной бомбардировки, во время которой, по утверждению Израиля, был убит Насралла.