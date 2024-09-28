В рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась министерская встреча «С5+1». В ней приняли участие государственный секретарь США Энтони Блинкен, министры иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, Туркменистана Рашид Мередов и Узбекистана Бахтиёр Саидов.

Госсекретарь высоко оценил успехи сотрудничества в рамках платформы «C5+1» с момента принятия обязательств на первом саммите 19 сентября 2023 года, передает Госдепартамент США. Среди ключевых достижений Блинкен отметил запуск диалога по важным полезным ископаемым и проведение первого форума «B5+1» для делового партнерства.

«Я так рад, что мы все смогли найти время собраться вместе. Соединенные Штаты являются твердым сторонником независимости, суверенитета, территориальной целостности Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Мы проделали очень хорошую работу в рамках C5+1, и, конечно, ярким событием стала встреча наших лидеров с президентом Байденом. В следующем, 2025 году, исполнится десять лет с тех пор, как мы запустили формат C5+1, и Соединенные Штаты, со своей стороны, с нетерпением ждут возможности отпраздновать это прочное партнерство, но не просто отпраздновать его, а продолжать его развивать и укреплять», — подчеркнул Блинкен.

По его словам, взаимодействие в рамках C5+1 способствует устойчивому экономическому росту, укрепляет энергетическую и климатическую безопасность в регионе.

Кроме того, участники встречи обсудили региональное сотрудничество в области безопасности в соответствии с принципами Устава ООН. Блинкен подчеркнул, что уважение к правам человека и суверенитету всех стран остается важной частью этого партнерства.

«Мы реализуем видение C5+1 по региональным решениям глобальных проблем. Взаимодействие между всеми нами способствует устойчивому экономическому росту. Это укрепляет энергетическую и климатическую устойчивость и безопасность», — отметил Энтони Блинкен.