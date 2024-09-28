Президент США Джо Байден распорядился скорректировать состав американских сил на Ближнем Востоке в ответ на серию ударов Израиля по столице Ливана — Бейруту, где целью стала штаб-квартира движения «Хезболла». Об этом сообщили в пятницу в Белом доме.

В заявлении Белого дома говорится, что Байден поручил Пентагону оценить текущее расположение американских войск и внести изменения «по мере необходимости» для усиления сдерживания, защиты сил США и достижения всех стратегических целей страны в регионе. Посольствам США в регионе также приказано принять все необходимые защитные меры.

Президент США, находясь в своем летнем доме в штате Делавэр, несколько раз был проинформирован своей командой по национальной безопасности о ситуации в регионе, отметили в Белом доме.

Байден подтвердил, что Соединенные Штаты не знали о действиях Израиля и не участвовали в них. Министр обороны Ллойд Остин также заявил, что не получил никаких предварительных сведений о начале операции, добавив, что разговаривал со своим израильским коллегой, когда удары уже начались.

По словам представителей США, Израиль уведомил Вашингтон о проведении операции, когда израильские ВВС уже находились в воздухе.

Ранее «Хезболла» подтвердила гибель своего лидера Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара.