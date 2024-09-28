ПОЛИТИКА
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В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотами
Вертолет, на борту которого находились российские пилоты, потерпел крушение в Пакистане, в результате чего погибли шесть человек, восемь получили ранения
В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотами
В Пакистане потерпел крушение вертолет с российскими пилотами на борту / Фото: AA
28 сентября 2024 г.

В Пакистане потерпел крушение вертолет с российскими пилотами на борту, сообщают Reuters и телеканал Aaj со ссылкой на источники. Инцидент произошел в округе Северный Вазиристан, провинции Хайбер-Пахтунхва, неподалеку от границы с Афганистаном. На борту вертолета находились 14 человек, из которых шестеро погибли, восемь получили ранения.

Согласно источникам телеканала Aaj, на борту находились три россиянина, двое из которых были пилотами. Вертолет модели Ми-8 был зафрахтован пакистанской нефтяной компанией Mari Petroleum и выполнял задачи в районе нефтяного месторождения Шева. По данным Reuters, причиной крушения стала техническая неисправность. Отказ двигателя был назван основным фактором, приведшим к катастрофе.

Газета The Washington Post со ссылкой на местную полицию сообщает, что при аварийной посадке хвостовой винт вертолета коснулся земли, что привело к потере управления. Сейчас ведется расследование инцидента.

Представитель Mari Petroleum подтвердил, что вертолет потерпел аварию из-за отказа двигателя.

«Хотя вертолету удалось приземлиться, к сожалению, впоследствии он потерял управление. В настоящее время ведутся работы по эвакуации при поддержке всех соответствующих ведомств, включая армию Пакистана. Пострадавших доставляют в ближайшую больницу», — сказал представитель компании. По данным Aaj, пострадавших доставили в военный госпиталь населенного пункта Таль.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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