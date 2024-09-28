Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал заявление МИД Украины, который осудил использование изображений разрушенных украинских городов в предвыборной кампании правящей партии «Грузинская мечта». Плакаты, сравнивающие разрушенные российским вторжением украинские города с грузинскими, появились как на улицах Тбилиси, так и в социальных сетях партии.

МИД Украины назвал недопустимым использование последствий российско-украинской войны в политической рекламе. В ответ Кобахидзе подчеркнул, что сравнение войны и мира помогает обществу сделать «правильный выбор».

«Сравнение войны и мира принципиально важно, чтобы общество сделало правильный выбор, поскольку то, что изображено на этих фото — это то, чего мы избежали ценой огромной борьбы», — сказал Кобахидзе, добавив, что «общество должно понимать, какова цена войны».

Он также отметил, что украинцы использовали эти кадры в разных целях, включая юмористические, хотя не уточнил, что имеет в виду.

Грузинский премьер подчеркнул, что правительство лишь напоминает о последствиях войны, которых страна смогла избежать, и предупредил о возможных рисках в будущем, если, по его словам, общество сделает «неправильный выбор.

«В 2022–2023 годах нашу страну ожидала та же участь, если бы мы не сделали правильных шагов. Некоторые люди планируют сделать то же самое после этих парламентских выборов, если, не дай бог, общество примет неправильное решение», — заявил Кобахидзе.

Премьер добавил, что считает происходящее в Украине «неприемлемым», но отказался комментировать заявление украинского МИД напрямую.