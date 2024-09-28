Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с жестким заявлением через свои социальные сети, осудив действия Израиля, который продолжает «геноцид, оккупацию и вторжение», начавшиеся 7 октября.

Турецкий лидер подчеркнул, что за последнюю неделю жертвами «жестоких атак» стали множество ливанцев, включая детей.

«Никто, у кого есть совесть, не может оправдать подобные массовые убийства», — заявил Эрдоган, добавив, что поддержка Израиля оружием и боеприпасами со стороны других стран делает его еще более агрессивным в нарушении международного права.

Президент Турции также призвал международные организации, в первую очередь Совет Безопасности ООН и правозащитные организации к немедленным действиям, чтобы остановить распространение насилия на Ливан и другие страны региона.

«Мы продолжаем поддерживать народ и правительство Ливана в эти сложные времена», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган, выразив соболезнования семьям погибших и пожелав скорейшего выздоровления раненым.