26 сентября на встрече в Нью-Йорке министры иностранных дел России и Узбекистана, Сергей Лавров и Бахтиёр Саидов, обсудили инцидент с избиением школьника в Ташкенте.

По словам представителей МИД РФ, на встрече особое внимание было уделено необходимости борьбы с проявлениями межэтнической нетерпимости. Саидов в своем телеграм-канале написал, что на встрече с Лавровым была «обозначена важность приверженности принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга для укрепления взаимного доверия».

Ранее инцидент прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что Москва попросила Ташкент дать правовую оценку произошедшему и, при необходимости, принять меры к виновнику. Захарова подчеркнула, что этот вопрос находится под пристальным вниманием.

Однако данное заявление вызвало резонанс в Узбекистане. Вице-спикер парламента Алишер Кадыров призвал Россию «заниматься своими проблемами». Он подчеркнул, что права ребенка, гражданина Узбекистана, защищаются на основании законов страны, и меры будут приняты на национальном уровне.

Общественные деятели Узбекистана также высказали свое мнение по поводу высказывания Захаровой. Эксперт в области образования Комил Джалилов назвал ее слова «мастер-классом по созданию политической проблемы», отметив, что подобные заявления могут только усугубить ситуацию. Джалилов также напомнил о прошлых случаях, когда российские СМИ критиковали учебные программы в Узбекистане и высказывались об истории страны.

«Может быть, мы скажем некоторым на севере, которые до сих пор считают себя «старшими братьями» или «старшими сестрами», что Узбекистан — суверенное государство и что мы можем сами решать вопросы дисциплины в школах Узбекистана?», — пишет Джалилов.