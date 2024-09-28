Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с обвинениями в адрес США, заявив, что они стоят за убийством генерального секретаря движения «Хезболла» Хасана Насраллы. В своем заявлении Пезешкиан подчеркнул, что Насралла был лидером сопротивления против Израиля, а его гибель «только укрепит семью сопротивления».

«Вашингтон не сможет снять с себя ответственность за убийство лидера «Хезболлы», — сказал Пезешкиан.

Пезешкиан также обвинил США в явной поддержке Израиля и назвал их «сообщниками сионистов». По его словам, международное сообщество не забудет, что этот террористический акт «был заказан из Нью-Йорка».

Ранее «Хезболла» подтвердила гибель своего лидера Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара. В результате атаки на Бейрут также погиб заместитель командующего силами «Аль-Кудс» Революционной гвардии Ирана генерал-майор Аббас Нилфурушан.

По данным ливанских органов здравоохранения, в результате пятничной атаки по погибло шесть человек и 91 получил ранения. Общее число погибших за последнюю неделю превысило 700 человек.

Эскалация конфликта привела к массовому перемещению населения. Около 100 000 человек в Ливане были вынуждены покинуть свои дома только на этой неделе, увеличив общее число перемещенных лиц в стране до более чем 200 000.

Международное сообщество выражает серьезную обеспокоенность тем, что конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в региональную войну, в которую будут вовлечены США и Иран.