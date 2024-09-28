Авиакомпания Iran Air временно приостановила все рейсы в столицу Ливана, Бейрут, до дальнейшего уведомления, сообщает государственное телевидение Ирана. Пресс-секретарь компании Хюсам Курбани заявил, что отмена рейсов будет действовать до нового уведомления, и в случае возобновления полетов расписание будет пересмотрено.

На фоне обострения ситуации в регионе Европейское агентство безопасности полетов (EASA) также рекомендовало авиакомпаниям избегать полетов в воздушном пространстве Ливана и Израиля. Эта рекомендация будет действовать до 31 октября 2024 года, однако может быть пересмотрена или отозвана в зависимости от развития событий, добавило агентство EASA.

Ранее «Хезболла» подтвердила гибель своего лидера Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара. В результате атаки на Бейрут также погиб заместитель командующего силами «Аль-Кудс» Революционной гвардии Ирана генерал-майор Аббас Нилфурушан.

По данным ливанских органов здравоохранения, в результате пятничной атаки по погибло шесть человек и 91 получил ранения. Общее число погибших за последнюю неделю превысило 700 человек.

Эскалация конфликта привела к массовому перемещению населения. Около 100 000 человек в Ливане были вынуждены покинуть свои дома только на этой неделе, увеличив общее число перемещенных лиц в стране до более чем 200 000.

Международное сообщество выражает серьезную обеспокоенность тем, что конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в региональную войну, в которую будут вовлечены США и Иран.