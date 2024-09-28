Массовая миграция ливанцев в Сирию началась на фоне интенсивных воздушных атак израильской армии, которые проводятся в различных частях Ливана с 23 сентября. По информации от местных источников, тысячи ливанских семей, в том числе члены движения «Хезболла», пересекают границу и находят убежище в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск и Хама.

Ливанцы пересекают границу через КПП «Аль-Деббусия», «Талькалах», «Аль-Масна» и «Джуссия», направляясь в сельские районы Сирии. По данным, полученным корреспондентом «Анадолу», более 5 тыс. семей пересекли границу с Сирией, спасаясь от постоянных израильских атак. Местные комитеты, связанные с движением «Хезболла» в Сирии, помогают размещать прибывающих.

Хусейн Али, один из пересекающих границу ливанцев, рассказал корреспонденту «Анадолу», что в Ливане больше невозможно оставаться из-за атак.

«Мы едем в Дамаск, потому что для нас это безопаснее», — отметил он. Другой житель Ливана, Мухаммет Фаррух, вспоминает, что его деревня на юге Ливана подверглась массированным атакам, где в первый день погибло 26 человек.

Ранее «Хезболла» подтвердила гибель своего лидера Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара. В результате атаки на Бейрут также погиб заместитель командующего силами «Аль-Кудс» Революционной гвардии Ирана генерал-майор Аббас Нилфурушан.

По данным ливанских органов здравоохранения, в результате пятничной атаки по погибло шесть человек и 91 получил ранения. Общее число погибших за последнюю неделю превысило 700 человек.

Эскалация конфликта привела к массовому перемещению населения. Около 100 000 человек в Ливане были вынуждены покинуть свои дома только на этой неделе, увеличив общее число перемещенных лиц в стране до более чем 200 000.

Международное сообщество выражает серьезную обеспокоенность тем, что конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в региональную войну, в которую будут вовлечены США и Иран.