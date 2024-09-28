Турция выражает серьезную обеспокоенность в связи с развитием ситуации на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил: «Израиль не остановится на Газе и вторгнется в Ливан и тем самым втянет в крупный конфликт как себя, так и своих союзников».

По его словам, в Израиле, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, существует стремление распространить военные действия на весь регион.

Кроме того, Фидан отметил, что «все силы США находятся в распоряжении Израиля», что вызывает тревогу в Анкаре. В этом контексте Турция призывает к сдержанности и подчеркивает важность диалога.

По словам министра, Турция продолжает развивать собственную внешнеполитическую линию, которая не ограничивается «ни западной, ни восточной осью». Фидан также подчеркнул, что страна видит в членстве в БРИКС «потенциальную возможность» для усиления своей роли на международной арене.

Министр отметил важность миролюбивого подхода, который реализует Турция: «Конструктивная и нацеленная на мир риторика нашего президента Эрдогана имеет большое значение». Министр Фидан заверил, что Турция продолжит следовать этому курсу в регионе.