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Министр Фидан: Израиль не остановится на Газе
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил обеспокоенность возможной эскалацией войны Израиля в Ливане и призвал международное сообщество к миру
Министр Фидан: Израиль не остановится на Газе
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / Фото: AA
28 сентября 2024 г.

Турция выражает серьезную обеспокоенность в связи с развитием ситуации на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил: «Израиль не остановится на Газе и вторгнется в Ливан и тем самым втянет в крупный конфликт как себя, так и своих союзников».

По его словам, в Израиле, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, существует стремление распространить военные действия на весь регион.

Кроме того, Фидан отметил, что «все силы США находятся в распоряжении Израиля», что вызывает тревогу в Анкаре. В этом контексте Турция призывает к сдержанности и подчеркивает важность диалога.

По словам министра, Турция продолжает развивать собственную внешнеполитическую линию, которая не ограничивается «ни западной, ни восточной осью». Фидан также подчеркнул, что страна видит в членстве в БРИКС «потенциальную возможность» для усиления своей роли на международной арене.

Министр отметил важность миролюбивого подхода, который реализует Турция: «Конструктивная и нацеленная на мир риторика нашего президента Эрдогана имеет большое значение». Министр Фидан заверил, что Турция продолжит следовать этому курсу в регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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