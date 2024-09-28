Государственное телевидение Ирана транслирует кадры собраний сторонников строя по всей стране, призывающих к возмездию после серии действий Израиля, которые Тегеран назвал нарушением своих «красных линий».

Ведущий государственного телевидения заявил: «Нет разницы между Багдадом и Тегераном, или Бейрутом и Тегераном, [израильский] режим нацелится на все эти места». Он добавил: «Нетаньяху не понимает диалога - он понимает только один язык, и это ракеты, баллистические ракеты и всевозможные дроны».

Тегеран обвиняет Израиль в пересечении нескольких красных линий, включая наземную операцию в Газе, предполагаемый авиаудар по иранскому консульству в Дамаске и убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Последний удар, приведший к гибели Насраллы, еще больше обострил ситуацию.

Правительство Ирана оказалось под давлением. После атаки на консульство в Дамаске Иран ответил ракетным ударом по Израилю, но ястребам внутри страны этот ответ показался недостаточным. Они утверждают, что бездействие Ирана поощряет дальнейшую эскалацию со стороны Израиля.

Ситуация также влияет на проиранские группировки в регионе, которые подвергаются атакам Израиля и не получают достаточной поддержки от Тегерана. Это может подорвать влияние Ирана на Ближнем Востоке.

Некоторые консерваторы даже призвали к импичменту президента Масуда Пезешкиана за неспособность защитить иранские интересы в регионе. Пезешкиан вступил в должность президента 30 июля.