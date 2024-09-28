ПОЛИТИКА
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В Турции осудили убийство лидера «Хезболлы»
Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш назвал гибель Хасана Насраллы результатом политики оккупации и геноцида Израиля
В Турции осудили убийство лидера «Хезболлы»
Нуман Куртулмуш / Фото: AA / Others
28 сентября 2024 г.

Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш выступил с заявлением по поводу убийства генерального секретаря движения «Хезболла» Хасана Насраллы израильскими силами.

Куртулмуш охарактеризовал это событие как «зловещее последствие многолетней политики оккупации, уничтожения и аннексии не только против палестинского народа, но и против всех народов региона».

«То, что совершивий геноцид [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху отдал приказ об этой атаке во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, является горьким показателем краха международной системы безопасности», — написал Куртулмуш в соцсетях.

Спикер турецкого парламента также отметил, что безнаказанность Израиля за преступления, «которые можно приравнять к геноциду», угрожает будущему всего региона. Он выразил поддержку палестинскому сопротивлению, заявив, что оно «будет продолжаться до тех пор, пока не осуществится стремление палестинского народа к независимости».

В заключение Куртулмуш выразил соболезнования ливанскому народу и «всем друзьям Палестины», почтив память Насраллы и всех «мучеников, отдавших свои жизни за палестинское дело».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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