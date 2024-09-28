Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением по поводу решения США продлить на год отмену эмбарго на поставки оружия Греческой администрации Южного Кипра (ГАЮК). Действие решения будет продолжено с 1 октября 2024 года. Изначально принятое в сентябре 2020 года, оно было расширено в 2022 году и продлено в 2023 году.

«Эта серьезная ошибка усилит милитаризацию на острове и нанесет ущерб хрупкому балансу в регионе», — говорится в заявлении МИД Турции.

Турция выразила солидарность с позицией Министерства иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) по этому вопросу.

МИД Турции также заявил о поддержке ТРСК. «Мы верим, что перед лицом растущей активности греческой части Кипра по вооружению ТРСК примет все необходимые меры для усиления своих оборонительных и сдерживающих возможностей», — говорится в заявлении МИД.