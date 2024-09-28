ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турция осуждает решение США по Кипру
МИД Турции выразил обеспокоенность решением США продлить отмену эмбарго на поставки оружия греческой части Кипра, назвав это «серьезной ошибкой»
Турция осуждает решение США по Кипру
МИД Турции / Others
28 сентября 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением по поводу решения США продлить на год отмену эмбарго на поставки оружия Греческой администрации Южного Кипра (ГАЮК). Действие решения будет продолжено с 1 октября 2024 года. Изначально принятое в сентябре 2020 года, оно было расширено в 2022 году и продлено в 2023 году.

«Эта серьезная ошибка усилит милитаризацию на острове и нанесет ущерб хрупкому балансу в регионе», — говорится в заявлении МИД Турции.

Турция выразила солидарность с позицией Министерства иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) по этому вопросу.

МИД Турции также заявил о поддержке ТРСК. «Мы верим, что перед лицом растущей активности греческой части Кипра по вооружению ТРСК примет все необходимые меры для усиления своих оборонительных и сдерживающих возможностей», — говорится в заявлении МИД.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us