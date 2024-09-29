В ходе выступления в ключевом штате Висконсин с субботу бывший президент США Дональд Трамп обрушился с жесткой риторикой на нелегальных иммигрантов, особенно тех, кто совершил преступления. Он также выступил с личными оскорблениями на вице-президента Камалу Харрис, назвав ее «умственно неполноценной» и «умственно отсталой».

Выступление Трампа было посвящено почти исключительно теме нелегальной иммиграции. Он обвинил администрацию Байдена-Харрис в том, что они позволяют нелегальным иммигрантам въезжать в США, заявив, что некоторые мигранты хотят «насиловать, грабить, воровать, разорять и убивать народ Соединенных Штатов Америки».

Трамп выступал на фоне плакатов с изображениями нелегальных иммигрантов, арестованных за тяжкие преступления, и баннеров с призывами «Прекратить преступность мигрантов» и «Депортировать нелегалов сейчас».

По данным правительства, около 7 млн мигрантов были арестованы при незаконном пересечении границы США и Мексики во время администрации Байдена, что является рекордным показателем.

В ответ на выступление Трампа пресс-секретарь Харрис, Сарафина Читика, заявила: «Он не может предложить американскому народу ничего воодушевляющего — лишь мрак».

Трамп также повторил свое утверждение о фальсификации выборов 2020 года и пообещал преследовать тех, кого он считает виновным в своем поражении, если будет переизбран.

Критики обвиняют Трампа в усилении расистских стереотипов и циничном использовании трагедий семей для продвижения своей антииммигрантской повестки. Однако некоторые семьи жертв преступлений, совершенных нелегальными иммигрантами, поддерживают его позицию.

В какой-то момент своего выступления Трамп признал: «Это мрачная речь».

Иммиграция и безопасность южной границы остаются одними из ключевых вопросов для избирателей в преддверии президентских выборов 5 ноября, где Трамп и Харрис являются основными соперниками.