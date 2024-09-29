ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Ливанская мама запечатлела авиаудар по Бейруту во время съемки семейного видео
В Бейруте ливанская мама снимала семейное видео со своей дочкой, как неожиданно позади нее прогремел взрыв, обернувшись ливанка запечатлела последствия израильского авиаудара по жилому району в нескольких кварталах от себя. #Израиль #Ливан #Бейрут #авиаудар #мама #дочь #видео #семья #разрушения #нападение
Ливанская мама запечатлела авиаудар по Бейруту во время съемки семейного видео / Others
29 сентября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us