Ливанская мама запечатлела авиаудар по Бейруту во время съемки семейного видео

В Бейруте ливанская мама снимала семейное видео со своей дочкой, как неожиданно позади нее прогремел взрыв, обернувшись ливанка запечатлела последствия израильского авиаудара по жилому району в нескольких кварталах от себя. #Израиль #Ливан #Бейрут #авиаудар #мама #дочь #видео #семья #разрушения #нападение