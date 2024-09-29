В преддверии выборов 29 сентября в Австрии наблюдается неожиданный подъем крайне правой Австрийской партии свободы (FPÖ). Согласно последним опросам, FPÖ лидирует с 27% голосов, опережая правящую Народную партию (ÖVP) канцлера Карла Нехаммера (25%) и социал-демократов (21%).

Австрийская партия свободы, одна из старейших ультраправых партий Европы, была основана в 1956 году. Ее первым лидером стал Антон Рейнталлер, бывший нацистский министр и инспектор кавалерии СС.

23 сентября состоялись телевизионные дебаты между Нехаммером и лидером FPÖ Гербертом Киклем. Вежливый тон дискуссии предполагает возможность коалиции между этими партиями, несмотря на ранние заявления Нехаммера о нежелании сотрудничать с Киклем.

Во время дебатов обсуждались вопросы безопасности и внешней политики. Кикль назвал инициативу «Европейский небесный щит» «угрозой нейтралитету Австрии», а также обвинил Нехаммера в «радикализации» из-за ограничений во время пандемии COVID-19. Он считает политику Нехаммера в отношении изменения климата и санкций против России «безумной» и обещает привлечь его к ответственности.

Отношения между FPÖ и ÖVP уже были напряженными после двух недолгих коалиций. Первая распалась в 2002 году из-за внутренних разногласий в FPÖ, а вторая была подорвана «делом Ибицы» — сложным коррупционным скандалом с участием тогдашнего лидера FPÖ Хайнца-Кристиана Штрахе.

Штрахе попал в ловушку, когда в 2017 году на Ибице его сняли на видео во время встречи с женщиной, выдававшей себя за племянницу российского бизнесмена. Они обсуждали возможность обмена государственных контрактов на положительное освещение FPÖ в СМИ.

Ранее FPÖ также подверглась критике за плакат, изображающий президента Украины Владимира Зеленского целующим главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с подписью «остановите безумие ЕС».

В 2018 году Карин Кнайсль, выдвинутая FPÖ на пост министра иностранных дел, была заснята танцующей вальс с Владимиром Путиным на собственной свадьбе. Позже она переехала в Санкт-Петербург, чтобы основать аналитический центр.

Многие политические позиции FPÖ могут создать серьезные проблемы для ЕС на фоне роста популизма в Восточной Европе. Особую озабоченность вызывают призывы партии к «ремиграции» беженцев и отказ от поддержки Украины. Несмотря на то, что Австрия — одна из небольших стран ЕС с населением 9 млн человек и экономикой, сопоставимой с Ирландией, она обладает правом вето на ключевые законодательные акты ЕС.

Успех FPÖ вызывает беспокойство в Германии и других европейских странах, так как может предвещать рост популярности крайне правых сил в регионе. И хотя партия пережила серьезный кризис в 2019 году после скандала с бывшим лидером Хайнцем-Кристианом Штрахе, она смогла восстановить свои позиции под руководством Кикля.

Эксперты отмечают, что победа FPÖ может привести к формированию коалиции с ÖVP, несмотря на заявления Нехаммера. Такой союз может значительно изменить политический курс Австрии, особенно в вопросах иммиграции и отношений с Россией.

Предстоящие выборы могут стать историческими для Австрии, потенциально приведя Партию свободы не только в правительство, но и впервые в кабинет канцлера.