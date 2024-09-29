Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар выступил с заявлением о необходимости реалистичного подхода к решению кипрского вопроса. На пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке он призвал греческое руководство признать существование «двух народов, двух государств и двух демократий» на острове.

Татар подчеркнул, что любые переговоры должны учитывать реальную ситуацию и неотъемлемые права турко-кипрской общины, закрепленные в Конституции Республики Кипр 1960 года. «Единственный путь вперед — это мыслить нестандартно, и греческому руководству нужно осознать реальность на Кипре: там есть два народа, два государства, две демократии. И путь вперед — это вступить в переговоры, чтобы выяснить, есть ли общая почва или нет», — заявил лидер турок-киприотов.

Президент ТРСК обвинил руководство греков-киприотов в усилении политики угнетения и препятствий в отношении турок-киприотов. По его словам, греческая сторона пытается дискредитировать высшие учебные заведения Северного Кипра и препятствует развитию туризма в регионе.

«Лидер греков-киприотов стремится уничтожить нашу и без того ослабленную экономику. Это не только вредит контактам между людьми на острове, но и разрушает попытки создать благоприятную атмосферу для диалога, ориентированного на результат», — заявил Татар.

Президент ТРСК также сообщил о встрече с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, на которой обсуждалась возможность неформальной встречи для обсуждения будущего острова.

Кипрский конфликт остается нерешенным на протяжении десятилетий, несмотря на многочисленные попытки дипломатического урегулирования. Корни противостояния уходят в 1960-е годы, когда межэтническая напряженность вынудила турок-киприотов население искать убежища в отдельных анклавах.

Ситуация обострилась в 1974 году, когда в ответ на попытку правящей военной хунты Греции устроить переворот, целью которого было присоединение острова к Греции, Турция ввела войска на остров. Это вмешательство Анкара объясняла необходимостью защитить турок-киприотов. Последствием этих событий стало провозглашение в 1983 году Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

В 2004 году произошли два значимых события: вступление Республики Кипр в Европейский союз и отклонение греками-киприотами плана ООН по воссоединению острова. На сегодняшний день Турция выступает за создание двух независимых государств на Кипре с равным международным статусом.