Армия Израиля объявила об убийстве высокопоставленного чиновника «Хезболлы» Набиля Каука в результате авиаудара, нанесенного в ночь на субботу по пригороду Бейрута Дахие. Согласно заявлению армейской группировки, Каук занимал пост командира «подразделения превентивной безопасности» и являлся старшим членом центрального совета группировки.

Набиль Каук присоединился к «Хезболле» в 1980-х годах и занимал ряд ключевых постов, включая должность заместителя главы исполнительного совета. Израильские военные утверждают, что он был непосредственно вовлечен в планирование атак против Израиля.

Тем временем ливанское Министерство здравоохранения сообщило, что в результате израильских авиаударов в субботу погибли 33 человека и 195 получили ранения. Израильская авиация продолжает наносить удары по южным пригородам Бейрута и городам на юге Ливана.

С начала конфликта между Израилем и «Хезболлой» в октябре прошлого года, по данным ливанских властей, погибло 1 640 человек, включая 104 ребенка и 194 женщины. Число раненых достигло 8 408 человек.

Эскалация напряженности между Израилем и «Хезболлой» происходит на фоне продолжающегося израильского наступления в секторе Газа, жертвами которого стали уже почти 41 600 человек.

«Хезболла» пока не прокомментировала информацию о гибели Набиля Каука. Ранее сообщалось также об убийстве лидера группировки Хасана Насраллы в результате израильских авиаударов. Армия Израиля также заявила об убийстве высокопоставленного члена «Хезболлы» Али Караки и ряда других командиров группировки вместе с Насраллой.