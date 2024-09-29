После подтверждения гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара по пригороду Бейрута внимание экспертов сосредоточилось на его вероятном преемнике — Хашеме Сафиддине.

Сафиддин, двоюродный брат Насраллы, в настоящее время возглавляет исполнительный совет «Хезболлы». Родившийся в 1964 году на юге Ливана, он является членом организации с момента ее основания в 1982 году.

В 1980-х годах Сафиддин учился в Иране вместе с Насраллой. С 1994 года его готовили к роли преемника, когда он вернулся в Бейрут для руководства политическими делами группировки.

Сафиддин известен своими пламенными речами и жесткой позицией по отношению к Израилю. В одном из недавних выступлений он заявил: «Если наш долг, как сегодня, состоит в том, чтобы быть на юге [Ливана], сражаясь с этим врагом и предлагая наших мучеников, мы готовы пожертвовать всем, уверенные, что Аллах дарует нам победу, как это было в 2006 году».

Новый потенциальный лидер «Хезболлы» имеет тесные связи с Ираном. Его сын женат на дочери бывшего командующего иранским спецподразделением «Кудс» Касема Сулеймани.

В 2017 году США внесли Сафиддина в свой список лиц, связанных с терроризмом.

Эксперты отмечают, что приход Сафиддина к руководству «Хезболлой» может означать продолжение жесткого курса организации в отношении Израиля и сохранение тесных связей с Ираном.