В разных странах люди вышли на протесты в поддержку Ливана

На этой неделе в США и многих европейских странах тысячи людей вышли на протесты в знак солидарности с Ливаном и Газой. Демонстранты в крупных городах, таких как Нью-Йорк, Лондон и Париж, призвали положить конец израильской агрессии и международному вмешательству. #Израиль #Ливан #Газа #Палестина #США #Франция #Великобритания #Швеция #Испания #Нидерланды #Канада #Швейцария #протест