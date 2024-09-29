ПОЛИТИКА
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В разных странах люди вышли на протесты в поддержку Ливана
На этой неделе в США и многих европейских странах тысячи людей вышли на протесты в знак солидарности с Ливаном и Газой. Демонстранты в крупных городах, таких как Нью-Йорк, Лондон и Париж, призвали положить конец израильской агрессии и международному вмешательству. #Израиль #Ливан #Газа #Палестина #США #Франция #Великобритания #Швеция #Испания #Нидерланды #Канада #Швейцария #протест
В разных странах люди вышли на протесты в поддержку Ливана / Others
29 сентября 2024 г.
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