Дональд Трамп пообещал поддерживать Украину в случае победы на президентских выборах в США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на недавнюю личную встречу с экс-президентом в Нью-Йорке.

«Дональд Трамп напрямую дал понять, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину», — сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.

Украинский президент также рассказал, что поделился своим «планом победы» с Трампом и что экс-президент оказался им очень заинтересован. Кроме того, по словам Зеленского, Трамп много расспрашивал о ходе войны , ее причинах и текущих потребностях Украины в оборонной помощи.

Кандидат в президенты США от республиканцев заявил вскоре после встречи с Зеленским, что он намерен работать с обеими сторонами конфликта для его скорейшего завершения в результате «справедливой сделки для всех».

Ключевой пункт плана Зеленского - это разрешение Вашингтона на применение американского оружия украинскими военными без каких-либо ограничений, а также увеличение объемов военной помощи. Зеленский при этом настаивает, что замораживания конфликта быть не должно.

Последний же известный на сегодняшний день предположительный «план Трампа» по урегулированию конфликта в Украине предполагал отказ Киева от стремлений в НАТО и территориальные уступки. Этот план был частично изложен кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнсом.

Ранее июле госсекретарь США времен президентства Трампа Майк Помпео рассказал о том, как может выглядеть «мирный план» Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах. Он предполагал, напротив, увеличение военной помощи Украине и ее членство в ЕС и НАТО. Об этом он написал в своей статье для The Wall Street Journal, где заявил, что, вопреки общему мнению, «нет никаких оснований утверждать», что Трамп, будучи президентом, подтолкнет Украину к капитуляции. Помпео писал, что «успешный план» для Украины от будущей администрации Трампа мог бы включать ряд пунктов, в числе которых существенное усиление санкций против России, отмена всех ограничений для Украины в получении и использовании вооружений, а также программа «ленд-лиза» для Украины на сумму 500 млрд долларов США. Украина, по изложенному плану, должна быть восстановлена за счет замороженных российских активов и в кратчайшие сроки вступить в НАТО и ЕС.

Киев требует полного вывода войск РФ и возвращения всех территорий согласно международно признанным границам. Москва отвергает какие-либо проекты урегулирования, которые бы заставляли ее уступать оккупированные и аннексированные (как в 2014, так и после февраля 2022 года) территории. Президент России Владимир Путин заявлял, что урегулирование должно отталкиваться от «реалий на земле».