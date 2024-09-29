Вооруженные силы РФ сбили 125 украинских беспилотников над своей территорией за ночь. Об этом в воскресенье сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи <…> дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 125 украинских БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

67 дронов были уничтожены над Волгоградской областью на юге России, где, по словам губернатора Андрея Бочарова, падающие обломки вызвали возгорание травы, но жертв и разрушений удалось избежать.

Еще 17 были уничтожены над Белгородской областью и 17 над Воронежской областью. Губернатор последней Александр Гусев сообщил, что несколько дронов упали на Воронеж и его пригороды, вызвав пожары в двух жилых домах. Жертв и пострадавших, по его словам, нет.

Еще 18 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью. Губернатор Василий Голубев сообщил в Telegram: «По оперативной информации, жертв и разрушений на земле нет».

Одиночные беспилотники были перехвачены над Брянской, Курской областями и Краснодарским краем, соседствующим с Крымом, а три - над акваторией Азовского моря, отчитались также в Минобороны.