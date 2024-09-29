Израильская армия подвергла бомбардировке южный пригород Бейрута, известный в народе как Дахия. Это произошло в воскресенье, когда спасатели извлекли из этого района тело лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Израильские военные сообщили, что совершили убийство одного из командиров «Хезболлы», но не уточнили его имя и обстоятельства.

Несколькими часами ранее было объявлено об убийстве высокопоставленного деятеля «Хезболлы» Набиля Каука в Бейруте в субботу, что стало последним в серии целенаправленных нападений на лидеров группировки за последние несколько недель.

«Хезболла» подтвердила смерть Каука, а также объявила об убийстве командира Али Караки вместе с Насраллой в пятницу вечером.

В последние дни Израиль ведет непрерывную кампанию бомбардировок по всему Ливану, нанося удары по Бейруту, а также по югу и востоку страны.

Приграничные районы Сирии, включая Эль-Кусейр, также подверглись израильским ударам.

Продолжающиеся бомбардировки вызвали опасения, что израильская армия готовится к наземному вторжению в Ливан.

Израильские танки были замечены вблизи ливанской границы, а ABC News цитирует американского чиновника, который заявил, что Израиль может провести ограниченную наземную операцию на юге Ливана. Временный премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что израильские атаки привели к перемещению до миллиона человек в Ливане, назвав это «крупнейшим перемещением, которое когда-либо происходило» за всю историю страны.

Воскресные атаки были особенно сильными в северо-восточной ливанской долине Бекаа, где по меньшей мере 17 членов одной семьи были убиты в результате израильского удара по дому в городе Збуд. Улицы Бейрута по-прежнему заполнены людьми, бежавшими от нападений на Дахие на этой неделе, которые ищут временное убежище.