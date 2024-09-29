Крупнейшее за 54 года наводнение в Непале забрало жизни больше сотни людей

В результате сильнейшего за последние 54 года наводнения, вызванного дождями в Непале, погибли как минимум 112 человек, а 64 человека считаются пропавшими без вести. Люди остались застрявшими на крышах домов, а спасатели вывозят их на плотах. Тысячи домов возле рек также были затоплены, а многие автомагистрали заблокированы. По данным метеорологов, проливные дожди продлятся до 1 октября. В Катманду за сутки выпало 240 мм осадков — рекордное количество с 1970 года. Река Багмати и ее притоки вышли из берегов, затопив дома и дороги в столице. #Непал #Катманду #наводнение #дожди #ливни #погибшие #пропавшиебезвести #осадки #рекорд