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Джо Байден: настало время для прекращения огня
Настало время для прекращения огня, заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопрос репортера о том, неизбежно ли наземное вторжение Израиля в Ливан. Байдену также задали вопрос, будут ли Соединенные Штаты отвечать на ракетные атаки хуситов в Красном море. #США #Делавэр #Байден #президент #Ливан #Израиль #нападение #атака #удар #жертвы #прекращениеогня
Джо Байден: настало время для прекращения огня / Others
29 сентября 2024 г.
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