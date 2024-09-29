Джо Байден: настало время для прекращения огня

Настало время для прекращения огня, заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопрос репортера о том, неизбежно ли наземное вторжение Израиля в Ливан. Байдену также задали вопрос, будут ли Соединенные Штаты отвечать на ракетные атаки хуситов в Красном море. #США #Делавэр #Байден #президент #Ливан #Израиль #нападение #атака #удар #жертвы #прекращениеогня