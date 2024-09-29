Украина не сможет победить Россию, ее союзники Киева помогают ей лишь не проиграть войну. Об этом в интервью заявил лидер немецкой партии ХДС Фридрих Мерц. Однопартиец бывшей канцлера Ангелы Меркель - один из кандидатов на должность следующего канцлера ФРГ, рейтинг которого мог бы обеспечить ему победу, случись выборы сегодня.

«Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает, что она (Украина - ред.) должна восстановить суверенитет над своей территорией. А Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все, чтобы Россия посчитала продолжение войны безнадежным», - сказал Мерц в интервью Bild.

Однако союзники Украины пока «далеки от этого», признал немецкий политик, добавив, что Запад дал Украине «слишком мало» и делал это «слишком поздно».

Ранее Мерц высказывался более жестко в вопросах поддержки Киева. Например, он, в отличие от [действующего канцлера ФРГ Олафа] Шольца, призывал предоставить ВСУ немецкие ракеты дальнего радиуса поражения TAURUS, а также поддерживал идею об отправке западных войск в Украину, высказанную президентом Франции Эммануэлем Макроном.