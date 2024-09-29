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Пезешкиан: Запад нарушил обещание о перемирии
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страны Запада обманули Иран, пообещав прекращение огня в Газе в обмен на отказ от мести за Исмаила Ханию
Пезешкиан: Запад нарушил обещание о перемирии
Масуд Пезешкиан / Фото: AP / Others
29 сентября 2024 г.

Убийство лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы является очередным свидетельством того, что Израиль «не придерживается никаких международных норм», считает иранский президент Масуд Пезешкиан. Он также обвинил страны запада в нарушении обещаний о прекращении огня в секторе Газа.

«Подобное преступление еще раз доказало, что этот преступный режим не придерживается никаких международных норм и рамок», - сказал Пезешкиан.

«Заявления глав США и европейских стран, обещавших прекращение огня в обмен на отсутствие ответа Ирана на убийство Хании, также были абсолютной ложью», – цитирует агентство «РИА Новости» слова иранского президента.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был убит израильским авиаударом 28 сентября в Бейруте, находясь на собрании с другими высокопоставленными членами группировки.

Пезешкиан ранее утверждал, что приказ убить лидера союзной Тегерану группировки был отдан «из Нью-Йорка».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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