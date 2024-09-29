Убийство лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы является очередным свидетельством того, что Израиль «не придерживается никаких международных норм», считает иранский президент Масуд Пезешкиан. Он также обвинил страны запада в нарушении обещаний о прекращении огня в секторе Газа.

«Подобное преступление еще раз доказало, что этот преступный режим не придерживается никаких международных норм и рамок», - сказал Пезешкиан.

«Заявления глав США и европейских стран, обещавших прекращение огня в обмен на отсутствие ответа Ирана на убийство Хании, также были абсолютной ложью», – цитирует агентство «РИА Новости» слова иранского президента.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был убит израильским авиаударом 28 сентября в Бейруте, находясь на собрании с другими высокопоставленными членами группировки.

Пезешкиан ранее утверждал, что приказ убить лидера союзной Тегерану группировки был отдан «из Нью-Йорка».