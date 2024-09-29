Израиль обратился к США с просьбой принять меры для сдерживания Ирана от возможного ответного удара после израильского авиаудара в Бейруте, в результате которого погибли лидер «Хезболлы» Хасан Насралла и высокопоставленный иранский генерал. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на израильские и американские источники.

Президент США Джо Байден поручил усилить оборонительную позицию американских сил на Ближнем Востоке для «сдерживания агрессии и снижения риска более широкой региональной войны». Он также заявил, что «пришло время для прекращения огня».

Администрация США подчеркнула, что не имела предварительной информации об атаке на Насраллу, но поддержала право Израиля на самооборону. Однако американские чиновники выразили разочарование отсутствием консультаций со стороны Израиля перед операцией.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что атаки Израиля не ослабят «Хезболлу», и подчеркнул поддержку группировки со стороны «сил сопротивления» в регионе.

Министр обороны Израиля Йоав Галант в разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином попросил США предпринять оперативные шаги и выступить с публичными заявлениями для сдерживания Ирана.

К слову, министр обороны США Ллойд Остин распорядился усилить американское военное присутствие на Ближнем Востоке. По словам представителя Пентагона генерал-майора ВВС Патрика Райдера, Остин потребовал повысить готовность дополнительных сил США к развертыванию и увеличить готовность американских войск, чтобы «реагировать на различные непредвиденные обстоятельства».

«Министр Остин ясно дал понять, что если Иран, его партнеры или доверенные лица используют этот момент для нападения на американский персонал или интересы в регионе, Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты наших людей», — добавил Райдер.

Как известно, сегодня Израиль нанес удары по целям хуситов в Йемене. Военный представитель Израиля капитан Давид Авраам сообщил о проведении масштабной воздушной операции. По его словам, десятки самолетов ВВС, включая истребители, самолеты-заправщики и разведывательные самолеты, атаковали военные цели хуситов в районах Рас-Исса и Ходейда в Йемене.

Как сообщил Axios израильский чиновник, сегодняшние удары по порту Ходейда в Йемене были нанесены совместно с Центральным командованием США (CENTCOM).