Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил о значительном снижении доходов от Суэцкого канала в связи с обострением геополитической ситуации в регионе. По его словам, за последние восемь месяцев страна недополучила 6 млрд долларов, что составляет 50-60% от обычной выручки этого важного транспортного узла.

«Мы стремимся распоряжаться нашими делами так, чтобы сохранить нашу страну и поддерживать стабильность в регионе насколько это возможно, не вовлекаясь в события, которые могут повлиять на безопасность», — заявил Сиси в ходе выступления на церемонии выпуска полицейских.

Президент также выразил обеспокоенность тем, что текущая напряженность на Ближнем Востоке может привести к расширению конфликта в регионе.

Основной причиной сложившейся ситуации является израильская агрессия в секторе Газа, начавшаяся 7 октября 2023 года. В результате этих действий погибло около 41 600 человек, преимущественно женщин и детей.

Суэцкий канал, являющийся кратчайшим морским путем между Европой и Азией, традиционно считается одним из главных источников иностранной валюты для Египта. Снижение доходов от его эксплуатации оказывает существенное влияние на экономику страны.