ПОЛИТИКА
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Ливан на грани гуманитарной катастрофы
После убийства лидера «Хезболлы» Насраллы Израиль продолжает атаки, что уже вызвало беспрецедентное перемещение населения и угрозу региональной войны
Ливан на грани гуманитарной катастрофы
Женщина с тремя детьми, которая была вынуждена покинуть свой дом в Дахии на юге ливанской столицы из-за израильских авиаударов, теперь живет на улицах центрального Бейрута / Фото: Reuters / Others
29 сентября 2024 г.

Ливан столкнулся с крупнейшим в своей истории кризисом перемещения населения после израильских авиаударов, в результате которых был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. По данным премьер-министра Ливана Наджиба Микати, около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

«Ливан переживает крупнейшую волну перемещения в своей истории», — заявил Микати на пресс-конференции.

Общественные места Бейрута, включая площадь Мучеников, превратились в импровизированные лагеря для беженцев. Южные пригороды столицы, считающиеся оплотом «Хезболлы», опустели после предупреждения Израиля о дальнейших атаках.

Израиль продолжает наносить удары по объектам, которые Тель-Авив считает связанными с «Хезболлой». Подтверждена гибель еще одного высокопоставленного члена организации — Набиля Каука.

Министерство здравоохранения Ливана сообщает о 816 погибших и более 2 500 раненных в результате израильских бомбардировок с 23 сентября. Всего с начала конфликта в прошлой году погибло 1 673 человека, включая 194 женщины и 104 ребенка.

Международное сообщество выражает обеспокоенность возможностью эскалации конфликта в более широкую региональную войну. Микати подтвердил приверженность Ливана резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, призывающей к прекращению боевых действий между Израилем и «Хезболлой».

Убийство Насраллы вызвало шок в стране и может иметь далеко идущие последствия для политической ситуации в Ливане и регионе в целом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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