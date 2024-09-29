Президент США Джо Байден заявил о необходимости предотвратить полномасштабную войну на Ближнем Востоке после серии израильских авиаударов по Ливану, в результате которых погибли десятки людей, включая лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

«Это должно быть так, — сказал Байден журналистам. — Мы действительно должны этого избежать».

Президент Америки также заявил в воскресенье о намерении провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что Израиль «уничтожил» командную структуру «Хезболлы», но предупредил о быстром восстановлении группировки.

Белый дом ранее призвал к 21-дневному прекращению огня, предложенному на Генеральной Ассамблее ООН. Кирби подчеркнул: «Если вы хотите, чтобы эти люди безопасно вернулись домой и оставались там надолго, мы считаем, что дипломатический путь — правильный курс».

Несмотря на миролюбивые заявления, анализ визуальных материалов, проведенный экспертами по запросу The Washington Post, показал, что Израиль, вероятно, использовал американские 2000-фунтовые (907 кг) бомбы для удара по Бейруту, в результате чего погиб Насралла. Масштаб разрушений соответствует применению нескольких таких мощных боеприпасов.

27 сентября Байден поручил Пентагону пересмотреть текущую позицию американской армии на Ближнем Востоке. На фоне атак Израиля на Ливан Байден поручил Пентагону «оценить и при необходимости внести корректировки в размещение сил в регионе, чтобы обеспечить сдерживание, защиту сил и поддержку всех целей США», говорится в сообщении Белого дома.

Ситуация в Ливане остается напряженной: по данным премьер-министра Ливана Наджиба Микати, около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Министерство здравоохранения Ливана сообщает о 816 погибших и более 2 500 раненых в результате израильских бомбардировок с 23 сентября. Всего с начала конфликта в прошлом году погибло 1 673 человека, включая 194 женщины и 104 ребенка.

Продолжается и трагедия в секторе Газа. Эскалация в Ливане происходит на фоне израильского вторжения в палестинский эксклав, жертвами которого стали уже почти 41 600 человек.