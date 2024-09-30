Фронт народного освобождения Палестины (ФНОП) сообщил о гибели трех своих руководителей в результате израильского авиаудара по столице Ливана, Бейруту. В заявлении вооруженного крыла ФНОП, «Бригад Шехид Абу Али Мустафа», отмечается, что жертвами стали член Политбюро Мухаммед Абдулал (Абу Гази), член Центрального комитета Имад Ауде (Абу Зияд) и Абдуррахман Абдулал.

Рано утром 30 сентября израильская армия нанесла авиаудар по квартире в многоэтажном жилом доме в районе Кола, центральной части Бейрута.

Это первый удар по центру Бейрута, нанесенный Израилем с момента начала нынешней эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ранее Израиль атаковал преимущественно южные районы Бейрута, где находятся объекты «Хезболлы», а также другие территории Ливана.

Израильская армия также сообщила, что в ночь на 30 сентября ее боевая авиация нанесла серию ударов по объектам «Хезболлы» на востоке и юге Ливана. По данным израильской армии, среди пораженных целей были ракетные установки и склады с оружием.

Эскалация конфликта привела к массовому перемещению населения. Около 100 000 человек в Ливане были вынуждены покинуть свои дома только на этой неделе, увеличив общее число перемещенных лиц в стране до более чем 200 000.

Международное сообщество выражает серьезную обеспокоенность тем, что конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в региональную войну, в которую будут вовлечены США и Иран.