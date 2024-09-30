Госдума с 1 октября приступит к рассмотрению пяти законопроектов, ужесточающих миграционную политику в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем телеграм-канале, что эти меры стали итогом диалога парламентариев с избирателями.

Среди предложений — ужесточение наказания для мигрантов, совершающих преступления на территории России, а также повышение ответственности за организацию незаконной миграции и подделку документов.

Законопроекты предполагают внесудебную блокировку сайтов, предлагающих незаконные услуги мигрантам, и запрет на прием экзаменов у мигрантов через посреднические организации. Володин отметил, что предложенные инициативы поддержаны большинством депутатов и направлены на улучшение миграционной ситуации в стране.

В последние месяцы власти России усилили борьбу с нелегальной миграцией, особенно из стран Центральной Азии. В весеннюю сессию Госдума уже приняла ряд законов, ужесточающих правила получения гражданства. Полиция регулярно проводит рейды в местах проживания мигрантов, многие из которых, получив российское гражданство, отправляются на службу в армию.

Согласно данным МВД РФ, опубликованным в издании «Коммерсантъ», на 1 сентября 2024 года в России проживают 3,985 млн граждан стран Центральной Азии. Лидером по количеству иностранцев стал Узбекистан — свыше 1,792 млн человек, далее следуют Таджикистан с более чем 1,231 млн, Казахстан с 606,9 тыс., Кыргызстан с 262,8 тыс. и Туркменистан с 92 тыс. граждан.

Как сообщил первый замминистра МВД Александр Горовой в интервью «Коммерсанту», в стране сейчас находятся 6,174 млн человек с иностранным гражданством. Среди первых десяти стран по числу граждан в России: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь, Украина, Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай и Туркменистан. Эти страны суммарно дают 5,5 млн человек.

По оценкам МВД, нелегалов среди иностранцев насчитывается около 739 тыс. человек, или 9% от общего числа. Основную часть составляют граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении и Азербайджана.