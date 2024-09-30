Израильская разведка провела крупную операцию по сбору информации о «Хезболле», что в итоге привело к убийству ее лидера Хасана Насраллы 28 сентября 2024 года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в разведывательных кругах.

По данным издания, Израиль кардинально изменил подход к противостоянию с группировкой, расширив сбор данных не только о военном крыле, но и о политической деятельности «Хезболлы» и ее связях с Ираном и Сирией.

«Помощь сирийскому президенту Башару Асаду в гражданской войне раскрыла перед Израилем структуру «Хезболлы» и позволила получить ясную «разведывательную картину», — отметила бывший высокопоставленный офицер разведки Мири Эйсин.

Израильская разведка использовала широкий спектр технологий для сбора информации, включая спутники-шпионы, беспилотники и кибератаки. Источниками данных становились даже бытовые устройства, такие как телефоны жен бойцов и пульты от телевизоров.

«У Израиля было много возможностей, многие разведданные ждали своего применения. Мы могли бы использовать эти возможности гораздо раньше, во время этой войны, но мы этого не сделали», — рассказал бывший чиновник.

Устранение Насраллы произошло после нескольких неудачных попыток. По данным Le Parisien, решающую роль сыграла информация от иранского «крота». По данным французской газеты, иранский агент передал Израилю данные о местонахождении Насраллы незадолго до удара.