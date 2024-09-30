Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что РФ готова «помочь нормализовать отношения» между Грузией и ее отколовшимися регионами — Абхазией и Южной Осетией. Дипломат уточнил: Москва может помочь с посредничеством, если все стороны покажут, что они в этом «заинтересованы». Заявление Лаврова сигнализирует о возможном сдвиге в многолетнем противостоянии из-за этих территорий, которые де-факто находятся под контролем России со времен войн 1991 и 2008 годов.

Глава МИД РФ похвалил правительство Грузии за то, что оно «просто честно относится к прошлому», имея в виду недавние слова главного спонсора «Грузинской мечты» бизнесмена Бидзины Иванишвили. Последний заявил, что властям Грузии необходимо извиниться перед осетинами за войну 2008 года. Предприниматель обвинил в развязывании войны тогдашнее правительство Михаила Саакашвили, а не Россию, что полностью противоречит принятой трактовке событий в Грузии и на Западе.

«Они [Абхазия и Южная Осетия] — соседи Грузии, какие-то контакты там все равно неизбежны. Если есть заинтересованность всех сторон нормализовать эти отношения, обеспечить договоренности о ненападении… мы будем готовы помочь, если стороны в этом заинтересованы», — подчеркнул Лавров.

Заявление российского министра прозвучало сразу после выступления на Генассамблее премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Политик в своей заключительной речи, обращаясь к теме оккупации, не упомянул Россию. Это также можно считать сигналом Тбилиси о готовности к примирению с Москвой.

Грузия приветствует высказывания главы МИД России Лаврова об Абхазии и Южной Осетии, заявил Каха Каладзе, генсек «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси. Он подчеркнул: любой путь к нормализации отношений должен быть мирным и основанным на взаимном понимании.

«Наше руководство положительно оценивает высказывания министра», — сказал Каладзе, отметив, что практические шаги, включая вывод российских войск из спорных регионов, могут проложить путь к прогрессу. — «Воссоединение возможно только через мир, развитие и взаимное прощение».

Будущее Абхазии и Южной Осетии остается неопределенным, поскольку Москва в этом году приостановила значительную часть финансовой поддержки Сухуми из-за разногласий по поводу внутренней политики. Это решение вызвало обеспокоенность по поводу экономической стабильности региона, учитывая его сильную зависимость от российской помощи для выплаты зарплат и пенсий.